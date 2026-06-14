Смотрич призвал разрушать здания в Бейруте в ответ на ракетные обстрелы из Ливана

Израильский министр вновь призвал разрушать 10 зданий в Бейруте за каждую ракету по Израилю. Смотрич призвал разрушать здания в Бейруте в ответ на ракетные обстрелы из Ливана

Ультраправый министр финансов Израиля Бецалель Смотрич вновь призвал разрушать по 10 зданий в районе Дахия в южном пригороде Бейрута за каждую ракету, выпущенную из Ливана по территории Израиля.

В публикации на своей странице в социальной сети X Смотрич, упомянув переговоры между США и Ираном, заявил, что нельзя позволить «Хезболле» воспользоваться сложившейся ситуацией для нанесения ударов по северу Израиля.

По мнению Смотрича, в ответ на каждый ракетный удар или атаку беспилотника по Израилю необходимо бомбить 10 зданий в районе Дахия. Он призвал осуществить такие действия уже этой ночью.

Между тем Армия обороны Израиля сообщила, что в ряде населенных пунктов на севере страны были включены сирены воздушной тревоги после запуска ракет с территории Ливана.

В заявлении армии говорится, что ракеты были нацелены на израильские подразделения, действующие на оккупированной территории на юге Ливана. Утверждается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, израильские СМИ ранее сообщили, что утром беспилотный летательный аппарат, запущенный из Ливана, пересек границу, из-за чего сирены прозвучали в двух населенных пунктах на севере Израиля.