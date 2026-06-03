По мнению Итамара Бен-Гвира, «звук азана из мечетей причиняет неудобства»

Израильский министр вновь поднял вопрос о законопроекте, предусматривающем заперт на азан По мнению Итамара Бен-Гвира, «звук азана из мечетей причиняет неудобства»

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир вновь поднял вопрос о законопроекте, предусматривающем ограничения или запрет на использование громкоговорителей для азана (призыва к молитве) в мечетях на оккупированных палестинских территориях.

В своем видеоролике, опубликованном в соцсети, Бен-Гвир напомнил о законодательной инициативе, предусматривающей запрет на использование громкоговорителей для призыва к молитве в мечетях в Палестине.

По мнению израильского министра, «звук азана из мечетей причиняет неудобства».

«Я положу конец шуму, исходящему из мечетей», - сказал Бен-Гвир.

Министр, известный своей агрессивной риторикой в отношении палестинцев и их религиозных ценностей, пообещал «изменит эту ситуацию».

Партия «Еврейская сила», которую возглавляет ультраправый министр Бен-Гвир, ранее внесла в Кнессет законопроект, предусматривающий ограничения на использование громкоговорителей для азана.

31 мая профильная парламентская комиссия одобрила документ и направила его на рассмотрение Кнессета. Законопроект предусматривает запрет на установку и использование звукового оборудования в мечетях без специального разрешения. За нарушение будет налагаться штраф в размере 50 тысяч шекелей (около 17,5 тыс. долларов).

Согласно инициативе, разрешения будут выдаваться с учетом уровня «шума» и близости мечети к жилым районам.

В 2024 году Бен-Гвир уже поручал полиции изымать громкоговорители в мечетях и выписывать штрафы за «шум», вызвав тем самым волну критики.