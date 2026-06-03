Израильский министр вновь поднял вопрос о законопроекте, предусматривающем заперт на азан

Faruk Hanedar, Mahmut Geldi, Olga Keskin
03 Июня 2026•Обновить: 03 Июня 2026
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир вновь поднял вопрос о законопроекте, предусматривающем ограничения или запрет на использование громкоговорителей для азана (призыва к молитве) в мечетях на оккупированных палестинских территориях.
В своем видеоролике, опубликованном в соцсети, Бен-Гвир напомнил о законодательной инициативе, предусматривающей запрет на использование громкоговорителей для призыва к молитве в мечетях в Палестине.
По мнению израильского министра, «звук азана из мечетей причиняет неудобства».
«Я положу конец шуму, исходящему из мечетей», - сказал Бен-Гвир.
Министр, известный своей агрессивной риторикой в отношении палестинцев и их религиозных ценностей, пообещал «изменит эту ситуацию».
Партия «Еврейская сила», которую возглавляет ультраправый министр Бен-Гвир, ранее внесла в Кнессет законопроект, предусматривающий ограничения на использование громкоговорителей для азана.
31 мая профильная парламентская комиссия одобрила документ и направила его на рассмотрение Кнессета. Законопроект предусматривает запрет на установку и использование звукового оборудования в мечетях без специального разрешения. За нарушение будет налагаться штраф в размере 50 тысяч шекелей (около 17,5 тыс. долларов).
Согласно инициативе, разрешения будут выдаваться с учетом уровня «шума» и близости мечети к жилым районам.
В 2024 году Бен-Гвир уже поручал полиции изымать громкоговорители в мечетях и выписывать штрафы за «шум», вызвав тем самым волну критики.