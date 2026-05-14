Израильский министр Бен-Гвир совершил рейд в мечеть «Аль-Акса» и развернул флаг Израиля

Muhammed Emin Canik, Marina Mussa
14 Май 2026•Обновить: 14 Май 2026
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ворвался в мечеть «Аль-Акса», расположенную в оккупированном Восточном Иерусалиме, и развернул там израильский флаг.
Израильтяне, незаконно узурпирующие палестинские земли, под предлогом «Дня Иерусалима» совершили очередной рейд на территорию мечети «Аль-Акса».
Проникшие во двор мечети израильтяне устроили танцы, провокационные акции и провели религиозные ритуалы.
Среди участников рейда был и ультраправый израильский министр Бен-Гвир.
Во дворе Харам аш-Шарифа радикально настроенный министр развернул флаг Израиля и скандировал провокационные лозунги, утверждая, что «Аль-Акса» якобы принадлежит им.
В Управлении исламских вакуфов Иерусалима сообщили, что утром 620 израильтян, незаконно захватывающих палестинские земли, ворвались на территорию «Аль-Аксы» под охраной израильской полиции.
По данным очевидцев, израильская полиция не позволила мусульманским мужчинам младше 60 лет и женщинам младше 50 лет войти в «Аль-Аксу» для совершения намаза.