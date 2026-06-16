Израильский министр Бен-Гвир был вынужден отменить поездку в США из-за трудностей с получением визы Посольство США применило «необычную» процедуру, потребовав у Бен-Гвира сдать отпечатки пальцев

Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир был вынужден отменить запланированную поездку в США из-за трудностей с получением визы.

Как сообщает газета Haaretz, Бен-Гвир подал заявление на получение визы в посольство США, чтобы принять участие в свадьбе дочери израильского бизнесмена Яакова Эльхарара, а также провести дипломатическую встречу.

По данным издания, министр отменил поездку после того, как его пригласили в посольство США для сдачи отпечатков пальцев в рамках визовых процедур.

Израильские СМИ подчеркивают, что Бен-Гвир, как и другие министры, имеет право на получение дипломатической визы, однако посольство США применило «необычную» процедуру, потребовав у крайне правого министра отпечатки пальцев.

В офисе Бен-Гвира ранее подтвердили, что посольство США в Израиле потребовало у него сдать отпечатки пальцев для оформления визы.

Финансирование поездки также вызвало споры

Как пишет Haaretz, обсуждения вызвало и то, что расходы на поездку Бен-Гвира в США должен был покрыть израильский бизнесмен.

По информации газеты, комитет, заседавший под председательством государственного контролера Израиля, выступил против финансирования поездки Бен-Гвира бизнесменом Эльхараром.

После возражений министр отозвал запрос на оплату расходов за счет израильского бизнесмена.

В Израиле министрам разрешается совершать зарубежные поездки, финансируемые из частных источников, при условии, что это не приводит к конфликту интересов, не влечет злоупотребления государственной должностью и не противоречит этическим правилам.