Израильский дипломат вызван в МИД Британии из-за жестокого обращения с активистами флотилии Sumud Решение о вызове дипломата было принято после публикации «провокационного видео», распространенного ультраправым министром национальной безопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром, - МИД

В МИД Великобритании был вызван временный поверенный в делах посольства Израиля в Лондоне после появления кадров жестокого обращения израильских сил безопасности с задержанными активистами Глобальной флотилии Sumud. Об этом говорится в сообщении британского МИД.

Согласно сообщению, решение о вызове дипломата было принято после публикации «провокационного видео», распространенного ультраправым министром национальной безопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром.

«Сегодня Великобритания вызвала временного поверенного в делах посольства Израиля в Лондоне в Министерство иностранных дел после провокационного видео, опубликованного израильским министром Итамаром Бен-Гвиром. Это решение является четким свидетельством того, что Великобритания решительно осуждает насмешливое отношение к участникам Глобальной флотилии Sumud. Такое поведение нарушает самые базовые нормы проявления уважения и человеческого достоинства», - говорится в сообщении.

В МИД Великобритании потребовали от израильских властей разъяснения, а также выразили обеспокоенность условиями содержания задержанных.

В сообщении отмечается, что попытка флотилии доставить помощь подчеркивает серьезность гуманитарной ситуации в Газе.

«Израиль должен обеспечить безопасный пропуск и достаточный объем помощи через сухопутные границы», — отметили в МИД.

Кроме того, британская сторона сообщила, что поддерживает контакт с активистами, находившимися на борту флотилии, а также с их семьями.

Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир опубликовал в соцсети американской компании X кадры из порта Ашдод, где содержались активисты, задержанные израильскими силовиками.



На видео видно, как во время прохода Бен-Гвира одна из женщин-активисток выкрикнула «Свободу Палестине», после чего израильская полиция жестко повалила ее на землю. В этот момент было слышно, как Бен-Гвир произнес: «Вот так и нужно делать».



Негуманное обращение с активистами Глобальной флотилии Sumud, задержанными Израилем в международных водах, вызвало волну критики со стороны многих стран, включая ряд государств-членов Европейского союза.