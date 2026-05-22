Израильский БПЛА нанес удар по бригаде медиков в Ливане, погибли 2 человека

Ethem Emre Özcan, Ulviyya Amoyeva
22 Май 2026•Обновить: 22 Май 2026
В результате атаки БПЛА израильской армии на бригаду скорой помощи, следовавшую для оказания помощи раненому в городе Сур на юге Ливана, погибли два медицинских работника.
Израильская армия продолжает наносить удары по Ливану, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 17 апреля и продленный с 17 мая еще на 45 дней.
Как сообщило NNA, израильский БПЛА нанес удар по мотоциклу на дороге, соединяющей населенные пункты Дейр-Канун-эн-Нахр и Бурдж-Раххал.
После атаки в район были направлены медицинские бригады для оказания помощи мотоциклисту. Однако израильский беспилотник нанес повторный удар в тот момент, когда медики пытались добраться до раненого.
В подразделении гражданской обороны и скорой помощи организации «Рисале», связанной с движением «Амаль» сообщили, что в результате атаки погибли двое медицинских работников. Отмечается, что раненые были доставлены в больницы города Сур.
Ранее сообщалось, что в результате воздушного удара Израиля по медицинскому центру в муниципалитете Ханавийе, совершенного в ночные часы, несмотря на режим прекращения огня, погибли 4 человека, еще 2 медицинских работника получили ранения.
Таким образом, с ночных часов число погибших в результате израильских атак возросло до 6.
Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня
Израильская армия начала интенсивные воздушные атаки на Ливан 2 марта и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.
По данным ливанского правительства, за это время число перемещенных лиц в стране превысило 1 млн.
Президент США Дональд Трамп 24 апреля объявил о продлении временного режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля на 10 дней, еще на 3 недели.
По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, состоявшегося 14-15 мая при посредничестве США, было принято решение продлить режим прекращения огня на 45 дней с 17 мая и провести четвертый раунд переговоров в начале июня.
Согласно последним данным Минздрава Ливана, в результате атак Израиля на страну, совершаемых со 2 марта, погибли 3089 человек.
Несмотря на режим прекращения огня, израильская армия продолжает наносить удары и сносить дома на юге Ливана, в то время как «Хезболла» наносит удары по израильским подразделениям, обвиняя их в нарушении режима прекращения огня.