Израильский БПЛА нанес удар по бригаде медиков в Ливане, погибли 2 человека С ночных часов число погибших в результате израильских атак возросло до шести

В результате атаки БПЛА израильской армии на бригаду скорой помощи, следовавшую для оказания помощи раненому в городе Сур на юге Ливана, погибли два медицинских работника.

Израильская армия продолжает наносить удары по Ливану, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 17 апреля и продленный с 17 мая еще на 45 дней.

Как сообщило NNA, израильский БПЛА нанес удар по мотоциклу на дороге, соединяющей населенные пункты Дейр-Канун-эн-Нахр и Бурдж-Раххал.

После атаки в район были направлены медицинские бригады для оказания помощи мотоциклисту. Однако израильский беспилотник нанес повторный удар в тот момент, когда медики пытались добраться до раненого.

В подразделении гражданской обороны и скорой помощи организации «Рисале», связанной с движением «Амаль» сообщили, что в результате атаки погибли двое медицинских работников. Отмечается, что раненые были доставлены в больницы города Сур.

Ранее сообщалось, что в результате воздушного удара Израиля по медицинскому центру в муниципалитете Ханавийе, совершенного в ночные часы, несмотря на режим прекращения огня, погибли 4 человека, еще 2 медицинских работника получили ранения.

Таким образом, с ночных часов число погибших в результате израильских атак возросло до 6.

Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня

Израильская армия начала интенсивные воздушные атаки на Ливан 2 марта и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

По данным ливанского правительства, за это время число перемещенных лиц в стране превысило 1 млн.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля объявил о продлении временного режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля на 10 дней, еще на 3 недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, состоявшегося 14-15 мая при посредничестве США, было принято решение продлить режим прекращения огня на 45 дней с 17 мая и провести четвертый раунд переговоров в начале июня.

Согласно последним данным Минздрава Ливана, в результате атак Израиля на страну, совершаемых со 2 марта, погибли 3089 человек.

Несмотря на режим прекращения огня, израильская армия продолжает наносить удары и сносить дома на юге Ливана, в то время как «Хезболла» наносит удары по израильским подразделениям, обвиняя их в нарушении режима прекращения огня.