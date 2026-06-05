Израильские военные нанесли удар по палаточному лагерю для перемещенных лиц в районе Аль-Маваси

Израильский авиаудар по палаточному лагерю в Газе: погибла женщина Израильские военные нанесли удар по палаточному лагерю для перемещенных лиц в районе Аль-Маваси

В результате авиаудара израильской армии по палаткам, где размещались перемещенные палестинцы на юге сектора Газа, погибла одна женщина, еще 16 человек получили ранения.

Как сообщили местные источники, израильские военные нанесли удар по палаточному лагерю для перемещенных лиц в районе Аль-Маваси к западу от города Хан-Юнус.

По данным источников в больнице «Насер» в Хан-Юнусе, в результате атаки погибла одна палестинская женщина. Ранения получили 16 человек, в том числе дети.