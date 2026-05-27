Израильские эксперты: Тель-Авив не в состоянии адекватно реагировать на воздушные удары «Хезболлы» У Израиля нет реального решения в отношении воздушных атак «Хезболлы» - написал военный аналитик газеты «Haaretz» Амос Харель

Израильские эксперты утверждают, что «Тель-Авив не смог адекватно ответить на воздушные удары «Хезболлы», поскольку придавал большое значение одобрению со стороны США».

В последние дни израильская армия активизировала воздушные удары по югу Ливана. В ответ на это «Хезболла» также усилила свои атаки.

Обратив внимание на повышенную активность в последнее время, израильские эксперты утверждают, что Тель-Авив не может адекватно ответить на воздушные удары «Хезболлы» из-за США.

Израильское государственное телевидение KAN со ссылкой на неназванного представителя израильской армии сообщило, что армия представила планы по расширению операций с целью «нарушить равновесие с Хезболлой», однако «в значительной степени колеблется из-за устных обязательств перед США и правительством Ливана».

Военный аналитик газеты «Haaretz» Амос Харель написал в газете аналитическую статью, посвященную интенсивности атак обеих сторон в последнее время.

Харель отметил, что приближение к заключению соглашения о перемирии между США и Ираном усилило напряженность между Израилем и Ливаном, а вероятность перемирия подтолкнула обе стороны к усилению атак, чтобы улучшить свои условия до окончания конфликта.

Автор заявил, что израильская армия «застряла» после продвижения вглубь Ливана примерно на 10 километров и столкнулась с растущей угрозой со стороны вооруженных беспилотных летательных аппаратов «Хезболлы», которые нарушают повседневную жизнь на севере Израиля.

«У Израиля нет реального решения против воздушных атак Хезболлы», — написал журналист, указав, что Тель-Авив не может адекватно отвечать на воздушные атаки Хезболлы из-за США, которые частично ослабили ограничения на израильские удары по Ливану, но, за исключением покушений на высокопоставленных лидеров Хезболлы, по-прежнему запрещает наносить удары по Бейруту.

Наша национальная безопасность в их руках

В свою очередь, обозреватель газеты «Маарив» Бен Каспит в своей статье указал, что «Хезболла» действует свободно, усиливает свои атаки и заставляет Израиль платить высокую цену, в то время как Тель-Авив, по его мнению, ждет одобрения со стороны США.

Критикуя зависимость Израиля от решений США словами «Наша национальная безопасность в их руках», Каспит добавил: «Израиль никогда раньше не сталкивался с такой ситуацией, когда его солдаты и граждане постоянно подвергаются бомбардировкам, а для проведения военных операций во время войны он вынужден получать одобрение США».

Утверждение о том, что израильская армия не смогла нанести удары по Бейруту из-за давления со стороны США

Ранее высказывались предположения, что израильская армия не смогла нанести удары по столице Ливана Бейруту из-за давления со стороны президента США Дональда Трампа.

В сообщении газеты «Йедиот Ахронот» говорилось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац на вчерашнем заседании Кабинета безопасности признали, что причиной невозможности нанесения ударов по Бейруту стало «вето США».

На заседании был поднят вопрос о том, почему израильская армия в течение некоторого времени не наносила авиаудары по Бейруту. В ответ на критику со стороны членов Кабинета безопасности Нетаньяху заявил: «У нас нет никаких ограничений на проведение операций в Бейруте, более того, недавно мы провели там операцию».

Выступая по итогам дискуссий в кабинете, министр обороны Кац заявил, что причиной невозможности ответить на атаки беспилотников является администрация Вашингтона.

Кац признал, что им пришлось пойти на уступки из-за давления со стороны США: «Наше условие было таким: если будет атака с использованием БПЛА, мы начнем бомбардировку Дахии. Однако американцы этому препятствуют, а они — наши партнеры».

Атаки Израиля на Ливан и перемирие

2 марта израильская армия начала массированные авиаудары по Ливану и оккупировала многие населенные пункты на юге страны.

Правительство Ливана заявило, что в ходе этих событий число вынужденных переселенцев в стране превысило 1 миллион человек.

Президент США Дональд Трамп в своем заявлении от 24 апреля сообщил, что 10-дневное временное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, продлено еще на 3 недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, прошедшего 14–15 мая при посредничестве США, было решено продлить перемирие на 45 дней с 17 мая и провести четвертый раунд переговоров в начале июня.

Министерство здравоохранения Ливана в своем заявлении от 26 мая сообщило, что в результате нападений, совершаемых Израилем на страну с 2 марта, погибли 3 213 человек.

Несмотря на перемирие, израильская армия продолжает наносить удары и сносить дома на юге Ливана, а «Хезболла» наносит удары по израильским войскам под предлогом нарушения перемирия.