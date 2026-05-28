Израильские удары по югу Ливана: число погибших выросло до 14 Несмотря на действующее перемирие, израильская армия продолжает наносить удары по территории Ливана

Число погибших в результате ударов, которые израильская армия наносит по югу Ливана с ночи, несмотря на действующее перемирие, возросло до 14 человек.

Израильская армия продолжает атаки на Ливан, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 17 апреля и продленный с 17 мая еще на 45 дней.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Ливана, в результате ночного удара по зданию в городе Сайда погибли пять человек, в том числе две женщины, еще 21 человек получил ранения, среди них пятеро детей.

В другом заявлении ведомства отмечается, что ранним утром в поселке Адлун, расположенном недалеко от Сайды, израильский авиаудар по автомобилю привел к гибели шести человек, среди которых двое детей.

Ливанское государственное агентство NNA ранее сообщило, что в результате удара израильского беспилотника по мотоциклу в городе Сур погибли еще два человека.

Ливанская армия, в свою очередь, заявила, что один военнослужащий погиб в результате авиаудара Израиля по провинции Набатия на юге страны.

Израильская армия начала интенсивные авиаудары по Ливану 2 марта, после чего заняла ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана тогда сообщало, что число вынужденных переселенцев в стране превысило один миллион человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что временное 10-дневное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, прошедшего 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней с 17 мая и провести в начале июня четвертый раунд переговоров.

Министерство здравоохранения Ливана вчера сообщило, что со 2 марта в результате израильских атак погибли 3 269 человек.

Несмотря на перемирие, израильская армия продолжает удары и разрушение домов на юге Ливана, тогда как «Хезболлах» наносит удары по израильским подразделениям, обвиняя Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 25 мая заявил, что отдал армии приказ усилить атаки на Ливан.