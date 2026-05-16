Более 45 человек получили ранения

Израильские удары по Газе несмотря на перемирие: число погибших выросло до 8 Более 45 человек получили ранения

Израильская армия, несмотря на действующее перемирие, нанесла авиаудары по жилому дому и автомобилю на севере сектора Газа. Число погибших палестинцев в результате атак возросло до 8 человек.

Как сообщили "Анадолу" источники в сфере здравоохранения, жертвами двух авиаударов стали в том числе женщины.

По данным источников, тела погибших были доставлены в больницу "Аш-Шифа" и полевой госпиталь "Ас-Сарая", которым управляет Палестинское общество Красного Полумесяца. В результате удара по гражданскому автомобилю погибли 3 человека, еще 5 человек стали жертвами бомбардировки жилого дома.

Количество раненых, доставленных в больницы Газы, превысило 45 человек, состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое.

Ранее палестинское агентство WAFA сообщало, что израильская армия вечером нанесла авиаудары по Газе.

Отмечалось, что целями атак стали квартира в жилом доме и автомобиль в районе Эр-Рималь в городе Газа.

Сообщается, что после удара по зданию в районе Эр-Рималь на месте продолжается пожар, также повреждения получили соседние строения.

По первоначальным данным медицинских источников, в результате атак погибли 7 палестинцев, включая трех женщин, не менее 45 человек получили ранения, часть из них — тяжелые.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что целью ударов по Газе был один из высокопоставленных представителей военного крыла ХАМАС — "Бригад Изз ад-Дина аль-Кассама" — Изз ад-Дин аль-Хаддад.

В последнем заявлении министерства здравоохранения Газы говорится, что с момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 857 человек, 2486 получили ранения, еще 771 тело было извлечено из-под завалов.

Согласно данным ведомства, с октября 2023 года общее число погибших в результате израильских атак на сектор Газа достигло 72 744 человек, число раненых выросло до 172 588.

Власти Газы также заявляют, что под завалами разрушенных зданий по-прежнему остаются тысячи тел погибших.