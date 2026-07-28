С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак на сектор Газа погибли 1207 человек

Израильские удары по Газе за последние сутки унесли жизни еще четырех палестинцев С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак на сектор Газа погибли 1207 человек

Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа, продолжающихся несмотря на режим прекращения огня, за последние сутки увеличилось на четыре человека, до 73 333.

В сообщении Министерства здравоохранения Газы приводятся последние данные о жертвах израильских атак, продолжающихся с октября 2023 года.

Согласно сообщению, за последние 24 часа в результате ударов Израиля погибли четыре палестинца, в том числе один человек, скончавшийся от ранее полученных ранений. Кроме того, 14 человек получили ранения.

С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 1 207 человек, 3 914 получили ранения, а из-под завалов удалось извлечь тела еще 803 человек.

Общее число погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года возросло до 73 333, а раненых — до 174 023.

Сообщается, что под завалами по-прежнему остаются тысячи тел погибших, однако из-за нехватки оборудования и продолжающихся израильских атак бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут до них добраться.