Израильские солдаты и их близкие под смех «отпраздновали» уничтожение домов в Ливане

Израильское подразделение устроило вечеринку, продемонстрировав на большом экране удары по Ливану

Израильские военнослужащие и их родственники устроили празднование под смех и аплодисменты, наблюдая за кадрами уничтоженных взрывами сел и деревень на оккупированном юге Ливана, что вызвало возмущение в соцсетях.

Как сообщили израильские СМИ, одно из подразделений израильской армии организовало вечеринку «возвращения домой» с участием родственников и семей военнослужащих.

На мероприятии на большом экране демонстрировались кадры того, как израильская армия взрывает дома в селах и деревнях на оккупированном юге Ливана.

Израильские солдаты и их близкие смотрели на уничтожение домов ливанского народа под смех, аплодисменты и одобрительные возгласы. На кадрах на фоне звучала музыка, которую «Хезболла» использует в атаках на израильскую армию.

Множество пользователей социальных сетей осудили действия израильских военных и их семей, назвав это бесчеловечным и позорным зрелищем.

Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня

Израильская армия начала интенсивные воздушные атаки на Ливан 2 марта и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

По данным ливанского правительства, за это время число перемещенных лиц в стране превысило 1 млн.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля объявил о продлении временного режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля на 10 дней, еще на 3 недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, состоявшегося 14-15 мая при посредничестве США, было принято решение продлить режим прекращения огня на 45 дней с 17 мая и провести четвертый раунд переговоров в начале июня.

Согласно последним данным Минздрава Ливана, в результате атак Израиля на страну, совершаемых со 2 марта, погибли 3089 человек.

Несмотря на режим прекращения огня, израильская армия продолжает наносить удары и сносить дома на юге Ливана, в то время как «Хезболла» наносит удары по израильским подразделениям, обвиняя их в нарушении режима прекращения огня.