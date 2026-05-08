Израильские СМИ: Турция создает «Империю Голубой Родины» Турция больше не ограничивается лишь рисованием карт, она воплощает их в жизнь с помощью силы и агрессивной дипломатии

Израильские СМИ, отметив, что власти Тель-Авива обеспокоены ростом влияния Турции, утверждают, что «Турция строит империю «Голубой родины» от Греции до Йемена».

В аналитическом материале, озвученном на израильском телеканале «Канал 13», отмечается, что «доминирующий подъем Турции, которая активизирует свою деятельность в региональных центрах силы, представляет собой беспрецедентную проблему для Израиля».

В аналитическом материале утверждается, что Турция «активизирует свою деятельность в региональных центрах силы и огромными шагами заполняет геополитический вакуум в регионе».

Авторы считают, что благодаря доктрине «Голубая родина» Турция будет контролировать ключевые морские переходы между Черным и Средиземным морями и обеспечит свою энергетическую независимость, получив доступ к газовым и нефтяным месторождениям в Восточном Средиземноморье.

«Турция больше не ограничивается лишь рисованием карт. Она воплощает их в жизнь с помощью силы и агрессивной дипломатии», - говорится в материале.

В передаче подчеркивается, что «Турция контролирует ситуацию в Сирии и Ливии», что позволяет ей создать «морской мост» от Средиземного моря до Европы. В Сомали она обладает влиянием в районе пролива Баб-эль-Мандеб и создала там базу, способную запускать спутники».

Израильское издание отмечает, что для США и Европы Турция является незаменимым союзником: «Благодаря своему уникальному географическому положению Турция имеет незаменимое значение для НАТО и США как стратегическая опора».

Выполнение Турцией роли моста между тремя континентами, контроль над такими критически важными проходами, как проливы, выполнение функции буферной зоны с Ближним Востоком и военное сотрудничество с США придают ей жизненно важное значение.

Израиль пытается остановить Турцию

В аналитическом материале отмечается, что Израиль пытается остановить Турцию с помощью нанесения ударов по Сирии, создания альянса с Грецией и греческой администрацией Кипра, а также таких шагов, как признание Сомалиленда в качестве государства.

«Возвышение Турции в качестве доминирующей силы представляет собой сложную и беспрецедентную проблему для Израиля», — передает телеканал, обращая внимание на то, что, в отличие от Тегерана, Анкара является членом НАТО и союзником США.

Авторы аналитического материала подчеркивают, что эта ситуация приводит к ограничению маневренности израильской армии в Газе и Сирии и представляет прямую угрозу интересам Израиля.