Израильские СМИ: Трамп остановил подготовку новой израильской операции в секторе Газа

Faruk Hanedar, Elmira Ekberova
17 Июня 2026•Обновить: 17 Июня 2026
Израильские СМИ утверждают, что президент США Дональд Трамп остановил подготовку новой военной операции Израиля в секторе Газа.
Как передает израильский телеканал Channel 13, план новой атаки обсуждался в высших политических и военных кругах Израиля, после чего был представлен американской стороне.
Согласно сообщению, представители США выразили недовольство данной инициативой и потребовали отказаться от реализации плана наступления на сектор Газа.
В материале также утверждается, что в последнее время израильская армия пытается осуществить в секторе Газа процесс «скрытой и постепенной аннексии».
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что израильские силы взяли под контроль 60 процентов территории сектора Газа и намерены увеличить этот показатель до 70 процентов.
На прошлой неделе газета Гаарец сообщала, что израильская армия готовится к масштабной военной операции в секторе Газа под предлогом усиления движения ХАМАС.
По данным издания, соответствующие планы были подготовлены и представлены политическому руководству страны, однако окончательное одобрение на их реализацию на тот момент еще не было получено.