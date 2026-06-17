Израильские СМИ: Трамп остановил подготовку новой израильской операции в секторе Газа Вашингтон выступил против реализации плана масштабного наступления

Израильские СМИ утверждают, что президент США Дональд Трамп остановил подготовку новой военной операции Израиля в секторе Газа.

Как передает израильский телеканал Channel 13, план новой атаки обсуждался в высших политических и военных кругах Израиля, после чего был представлен американской стороне.

Согласно сообщению, представители США выразили недовольство данной инициативой и потребовали отказаться от реализации плана наступления на сектор Газа.

В материале также утверждается, что в последнее время израильская армия пытается осуществить в секторе Газа процесс «скрытой и постепенной аннексии».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что израильские силы взяли под контроль 60 процентов территории сектора Газа и намерены увеличить этот показатель до 70 процентов.

На прошлой неделе газета Гаарец сообщала, что израильская армия готовится к масштабной военной операции в секторе Газа под предлогом усиления движения ХАМАС.

По данным издания, соответствующие планы были подготовлены и представлены политическому руководству страны, однако окончательное одобрение на их реализацию на тот момент еще не было получено.