Израильские СМИ: Трамп, Нетаньяху и Аун встретятся в Вашингтоне через две недели Тема переговоров будет зависеть от ситуации с безопасностью и состояния конфликта между Израилем и Ливаном

Израильские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Ливана Жозеф Аун проведут встречу в Вашингтоне через две недели.



Израильский телеканал i24 сообщил, что Нетаньяху отправится в Вашингтон на эту встречу в течение недели, начинающейся 11 мая.



В сообщении утверждается, что тройка Трамп-Нетаньяху-Аун соберется в Вашингтоне. Тема переговоров будет зависеть от ситуации с безопасностью и состояния конфликта.



Атаки Израиля на Ливан и перемирие



2 марта израильская армия начала интенсивные авиаудары по Ливану и оккупировала многие населенные пункты на юге страны.



Правительство Ливана также сообщило, что за это время число перемещенных лиц в стране превысило 1 миллион 162 тысячи.



Президент США Дональд Трамп объявил, что 10-дневное временное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, продлено еще на 3 недели.



Трамп подчеркнул, что в течение дополнительного 3-недельного периода перемирия он хочет принять Авна и Нетаньяху в Белом доме и что эта встреча будет иметь «историческое» значение.