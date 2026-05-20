Израильские СМИ: Трамп и Нетаньяху провели «долгий и драматичный» телефонный разговор Разговор состоялся на фоне сценария возможной атаки США на Иран

Американский лидер Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели «довольно продолжительный и драматичным» разговор на фоне сценария возможной атаки США на Иран.

Как сообщает израильский телеканал Channel 12, Трамп и Нетаньяху провели телефонный разговор вечером, 19 мая.

Сообщается, что беседа между двумя лидерами была «долгой и драматичной», при этом отмечается , что стороны, по всей видимости, находятся «на пороге принятия решения».

Стоит отметить, что такое развитие событий произошло на фоне сценария возможной атаки США на Иран.

Трамп в своем вчерашнем заявлении сообщил, что принял решение отложить на несколько дней начало ударов по Ирану, запланированных на понедельник, 18 мая, «за час до начала» по просьбе стран Персидского залива.

Он отметил, что дал Ирану два-три дня, возможно, этот срок может быть продлен до начала недели, указав на то, что предоставил лишь ограниченное время для достижения соглашения с Тегераном.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что США и Израиль ведут интенсивную подготовку к возможным ударам по Ирану на этой неделе.