Израильские СМИ: Трамп и Нетаньяху обсудили Ливан и Иран Утверждается, что беседа состоялась во время заседания израильского кабинета безопасности

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили Ливан и Иран.

Как сообщает израильский государственный телеканал KAN со ссылкой на неназванный израильский источник, Трамп и Нетаньяху провели телефонный разговор.

Отмечается, что беседа состоялась во время заседания израильского кабинета безопасности, которое было посвящено обсуждению темы Ливана и Ирана.

В сообщении не приводятся подробности содержания разговора, при этом из канцелярии Нетаньяху на данный момент не поступало официального комментария по данному поводу.

В другой публикации KAN со ссылкой на иной израильский источник утверждается, что Трамп «поддерживает продолжение морской блокады в отношении Ирана».

Морская блокада США

Корпус стражей исламской революции Ирана после атак США и Израиля 28 февраля второго марта объявил о закрытии Ормузский пролив для судоходства.

Президент США Дональд Трамп после провала переговорного процесса с Ираном в Пакистане заявил в соцсети о намерении начать морскую блокаду Ормузского пролива. Вскоре после этого Центральное командование США 13 апреля объявило о начале морской блокады в отношении всех судов, заходящих в иранские порты или выходящих из них.