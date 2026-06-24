Израильские СМИ сообщили о сокращении числа самолетов-заправщиков США в аэропорту Бен-Гурион Решение было принято с целью освободить дополнительное пространство на летном поле

США по запросу Израиля приступили к поэтапному сокращению численности своих самолетов-заправщиков, которые базируются в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Как сообщил израильский телеканал i24News, данное решение было принято с целью освободить дополнительное пространство на летном поле и увеличить пропускную способность воздушной гавани — такие меры необходимы для подготовки к традиционному росту воздушного трафика, который ожидается в летние месяцы.

В репортаже при этом особо подчеркивается, что сокращение числа заправщиков в аэропорту Бен-Гурион отнюдь не свидетельствует о снижении военного присутствия США на Ближнем Востоке в целом. Принадлежащие американской стороне самолеты-заправщики были просто передислоцированы на другие объекты в регионе.

В опубликованном материале, однако, не уточняется, на какое именно количество бортов было уменьшено американское авиационное присутствие в тель-авивском аэропорту.

Ранее, по данным министра транспорта Израиля Мири Регева, на территории аэропорта Бен-Гурион дислоцировалось 72 самолета-заправщика, принадлежащих Вашингтону.

В свою очередь, генеральный директор Управления аэропортов Израиля Шарон Кедми еще 16 июня обращал внимание общественности на то, что размещение американских заправщиков в Бен-Гурионе продолжает создавать кризисную ситуацию для гражданской авиации. Кроме того, он предупреждал о существующем риске отмены 100 тыс. пассажирских билетов, уже реализованных на июльские рейсы.