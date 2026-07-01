Утверждается, что первым таким объектом станет район Тель-эс-Султан близ города Рафах, который будет принимать лиц, не имеющих при себе оружия и не связанных с ХАМАС

Израильские СМИ: «Совет мира» вскоре начнет управлять гуманитарными убежищами в Газе Утверждается, что первым таким объектом станет район Тель-эс-Султан близ города Рафах, который будет принимать лиц, не имеющих при себе оружия и не связанных с ХАМАС

Созданный по инициативе США «Совет мира» в течение ближайших нескольких недель запустит пилотный проект по управлению гуманитарными центрами размещения в районах сектора Газа, не находящихся под контролем ХАМАС. Об этом пишет израильская газета Israel Hayom в своем специальном репортаже.

Утверждается, что первым таким объектом станет район Тель-эс-Султан близ города Рафах, который будет принимать лиц, не имеющих при себе оружия и не связанных с ХАМАС.

Будут развернуты многонациональные силы

Как пишет издание со ссылкой на неназванные источники, «многонациональные силы (Международные силы стабилизации) под руководством «Совета мира» прибудут в этот регион и разместятся на специально подготовленной для них базе в принадлежащем Израилю лагере Amity близ сектора Газа».

Сообщается, что эти силы, как ожидается, будут оснащены нелетальным оружием для поддержания порядка в гуманитарных зонах. При этом утверждается, что «израильская армия сохранит контроль над территориями за «желтой линией» и продолжит укреплять свое присутствие в этих районах».

Сообщается, что целью проекта является постепенное ослабление влияния ХАМАС на население сектора Газа путем отправки продовольствия и медицинской помощи в гуманитарные центры размещения.

Аналогия с «операцией Клещи»

В публикации отмечается, что в ближайшие недели «Совет мира» создаст логистические центры в приграничных районах для приема и развертывания многонациональных сил, которые, как ожидается, прибудут в Израиль и будут размещены в секторе Газа.

Утверждается, что эти шаги предпринимаются в поддержку реализации мирного плана президента США Дональда Трампа, несмотря на отказ ХАМАС сложить оружие.

«На практике речь идет о реализации 17-й статьи плана Трампа. План предусматривает начало «временного восстановления» в районах, очищенных от присутствия ХАМАС. Представители Совета пообещали, что в этих районах не будут возводиться капитальные бетонные сооружения. Вместо этого планируется установить модульные сборные дома (контейнеры), а проживающему там населению будут предоставляться медицинские и другие услуги», - следует из публикации.

В издании этот план сравнивают с «операцией Клещи», а также высказывается предположение, что пока армия постепенно сокращает территорию, контролируемую ХАМАС, «Совет мира» будет выводить население из-под влияния движения. На следующем этапе, как утверждается, предполагается лишить ХАМАС «населения, территории и ресурсов», что, по мнению авторов публикации, должно привести к прекращению его существования.

Предупреждение о «ливанской модели»

В материале также утверждается, что до тех пор, пока ХАМАС не согласится сложить оружие, планируемый к созданию «Комитет технократов» не будет брать на себя ответственность за районы, находящиеся под его контролем.

По словам источников издания, такой подход призван не допустить установления ХАМАС контроля над комитетом с помощью силы оружия и избежать повторения «ливанской модели», при которой ключевое влияние в стране сохраняет «Хезболла».

В этой связи, как отмечает газета, альтернативный план предусматривает, что на первом этапе «Совет мира» и «Комитет технократов» будут управлять лишь не находящимися под контролем ХАМАС ограниченными территориями с целью формирования альтернативной структуры управления, способной постепенно ослабить позиции движения.

План Трампа по Газе

16 января Белый дом объявил об утверждении структур переходного управления сектором Газа.

В их число входят «Совет мира», «Исполнительный совет Газы», «Национальный комитет по управлению Газой (технократическое правительство)» и «Международные силы стабилизации».

Первое заседание «Совета мира» по Газе состоялось 19 февраля в вашингтонском Институте мира под председательством президента США Дональда Трампа.

Этот шаг был предпринят в рамках второго этапа плана Трампа из 20 пунктов, направленного на прекращение войны в секторе Газа. План также получил поддержку в соответствии с резолюцией 2803, принятой Советом Безопасности ООН 17 ноября 2025 года.

Согласно публикации, реализация плана началась после масштабных атак Израиля, начатых 8 октября 2023 года при поддержке США, в результате которых погибли более 73 тыс. человек, свыше 173 тыс. получили ранения, а около 90% гражданской инфраструктуры сектора было разрушено.



По оценке ООН, стоимость восстановления сектора Газа составляет около 70 млрд долларов.