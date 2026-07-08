Саммит НАТО в Анкаре продемонстрировал растущее влияние Турции в сфере безопасности, дипломатии и оборонной промышленности, пишет газета Israel Hayom

Израильские СМИ: Президент Эрдоган превращает Турцию в региональную сверхдержаву Саммит НАТО в Анкаре продемонстрировал растущее влияние Турции в сфере безопасности, дипломатии и оборонной промышленности, пишет газета Israel Hayom

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал превращать Турцию в региональную сверхдержаву, пишут израильские СМИ.

Газета Israel Hayom отмечает, что саммит НАТО, прошедший 7–8 июля в Анкаре, стал площадкой, продемонстрировавшей успехи президента Эрдогана в области безопасности и дипломатии, а также стремление Анкары утвердиться в качестве региональной и мировой силы.

По оценке издания, проведение саммита еще больше укрепило позиции Турции как одного из ключевых игроков региона.

Газета напоминает, что Турция располагает второй по численности армией в НАТО после США — около 355 тыс. военнослужащих и 378 тыс. резервистов. При этом за последнее десятилетие турецкая оборонная промышленность значительно укрепила свои позиции, а Анкара стремится выйти за рамки роли поставщика вооружений и стать стратегическим партнёром, способным влиять на формирование политики.

В этой связи издание отмечает, что Эрдоган добивается включения Турции в европейскую архитектуру безопасности, в частности в программу Европейского союза SAFE объёмом 150 млрд евро.

«Турция стремится изменить существующий порядок»

Эксперт по Турции, представитель факультета ближневосточных исследований и политологии Университета Ариэля доктор Асса Офир заявил в интервью Israel Hayom, что турецкое руководство понимает необходимость подкреплять дипломатические цели военной мощью.

«Военное усиление Турции не является самоцелью. Это инструмент поддержки амбициозной и ревизионистской внешней политики. Турция — страна, стремящаяся изменить существующий мировой порядок. В последние годы Анкара постепенно отказалась от осторожной политики, ориентированной на сохранение статус-кво, и заняла более независимую и решительную позицию, ставя целью переписать правила игры не только на региональном, но и на глобальном уровне», — считает эксперт.

По словам Офира, развитая оборонная промышленность является основой реализации широких геополитических целей Турции.

«Если государство хочет влиять на события в Восточном Средиземноморье, Черноморском регионе, на Кавказе, Ближнем Востоке, Балканах, а также всё активнее в Африке и Центральной Азии, ему необходимы вооруженные силы, способные проецировать силу далеко за пределами собственных границ», — отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что членство Турции в НАТО значительно усилило её военный потенциал.

«После вступления в НАТО турецкая армия получила преимущества от участия в совместных учениях, стандартизации, обмена разведданными и взаимодействия с наиболее современными армиями мира. Кроме того, Турция получила коллективную систему защиты от военных угроз», — сказал Офир.

Военные расходы Турции превысили совокупные бюджеты соседних стран

В публикации со ссылкой на данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) отмечается, что турецкая оборонная промышленность занимает 11-е место в мире и контролирует около 1,8% мирового рынка вооружений.

По данным издания, экспорт продукции турецкого оборонного сектора в 2024 году вырос на 29%, а в 2025 году — еще на 48%.

Согласно данным SIPRI, военные расходы Турции в 2025 году увеличились в реальном выражении на 7,2% по сравнению с предыдущим годом, а за последнее десятилетие оборонный бюджет страны вырос на 94%.

Газета подчеркивает, что Турция уже не стремится быть лишь поставщиком вооружений, а ставит перед собой цель стать военной державой первого уровня в регионе и, возможно, в мире.

По оценке издания, военные расходы Турции в 2025 году достигли 30 млрд долларов, превысив совокупные оборонные бюджеты соседних государств, включая Грецию, Ирак, Азербайджан, Болгарию, Армению, Грузию и ряд других стран, которые в сумме составляют около 25 млрд долларов.