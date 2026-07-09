Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что президент США до передачи самолетов все еще может выдвинуть определенные условия

Израильские СМИ: Нетаньяху в ходе визита в США обсудит с Трампом доступ Турции к F-35 Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что президент США до передачи самолетов все еще может выдвинуть определенные условия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на следующей неделе планирует посетить США, где в ходе встречи с президентом Дональдом Трампом поднимет вопрос о доступе Турции к истребителям F-35. Об этом пишет израильская газета Yedioth Ahronoth.

По данным издания, на заседании военно-политического кабинета Израиля, состоявшемся вечером во вторник, 7 июля, были заслушаны оценки относительно переговоров между США и Турцией по поводу поставок истребителей F-35.

Отмечается, что власти Израиля прилагают значительные усилия, чтобы не допустить передачи Турции этих самолетов. Если же добиться этого не удастся, Тель-Авив намерен добиваться поставки Анкаре версии F-35 с ограниченными характеристиками.

Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что Трамп до передачи самолетов все еще может выдвинуть определенные условия.

«Существует множество модификаций этого самолета, и мы стараемся максимально повлиять на этот процесс», — отметил источник.

Другой израильский чиновник утверждает, что соглашение пока не оформлено, а Нетаньяху, «вероятно, на следующей неделе» отправится в США, где обсудит этот вопрос с Трампом.

Кроме того, сообщается, что Израиль намерен сотрудничать с Конгрессом США, используя законодательство о сохранении «качественного военного превосходства» (QME) Израиля, чтобы сорвать возможную договоренность между Анкарой и Вашингтоном.

Согласно американскому законодательству о поставках вооружений, принцип «качественного военного превосходства» направлен на обеспечение военного преимущества Израиля над любой страной Ближнего Востока.

После того, как президент США Дональд Трамп допустил возможность возвращения Турции в программу F-35, израильские политики, и главным образом премьер-министр Нетаньяху, публично выступили против такого шага.

В преддверии и во время саммита НАТО в Анкаре Нетаньяху дал ряд интервью американским СМИ, в ходе которых призвал не допустить предоставления Турции доступа к истребителям F-35.