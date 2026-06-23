Премьер-министр Израиля инициировал дипломатическую инициативу в связи с созданием нового механизма, из которого «Израиль оказался исключен»

Израильские СМИ: Нетаньяху «в панике» из-за нового механизма контроля за соблюдением перемирия в Ливане Премьер-министр Израиля инициировал дипломатическую инициативу в связи с созданием нового механизма, из которого «Израиль оказался исключен»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится «в состоянии паники» из-за решения США и Ирана создать новый механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня в Ливане. Об этом сообщает израильский телеканал Channel 12 со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

По данным телеканала, Нетаньяху инициировал дипломатическую инициативу в связи с созданием нового механизма, из которого «Израиль оказался исключен».

Отмечается, что новый формат призван заменить механизм, действовавший с 2024 года и включавший Ливан, Израиль, США, Францию и Организацию Объединенных Наций.

Сообщается, что в ходе переговоров между США и Ираном в Швейцарии стороны договорились создать новый механизм мониторинга соблюдения перемирия в Ливане с участием США, Ирана, Ливана, Катара и Пакистана.



Переговоры США и Ирана в Швейцарии

Первый раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве Катара и Пакистана завершился в Швейцарии 21 июня.

В ходе консультаций стороны обсудили технические аспекты реализации меморандума о взаимопонимании, состоящего из 14 пунктов.

В совместном заявлении министерств иностранных дел Катара и Пакистана говорится, что стороны договорились о создании комитета высокого уровня для контроля за политическими аспектами посреднических усилий в соответствии с подписанным меморандумом о взаимопонимании.

Кроме того, участники переговоров согласовали дорожную карту, предусматривающую достижение окончательного соглашения в течение 60 дней.

Между тем иранские официальные лица сообщили о прогрессе на переговорах по вопросу прекращения конфликта в Ливане, где Израиль продолжает оккупацию.

В частности, сообщается о планах создания нового механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня, в работе которого будет участвовать и представитель Ирана.

Технические консультации между делегациями Ирана и США, как ожидается, будут продолжены.