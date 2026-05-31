Израильские СМИ: главы пяти северных поселений бежали за границу из-за атак «Хезболлы» На фоне обострения пять чиновников уехали за рубеж в рамках различных визитов и программ

На фоне активизации ракетных атак и ударов беспилотников «Хезболлы» в приграничных с Ливаном северных районах Израиля заграницу бежали главы пяти региональных округов.

Как сообщил новостной сайт Walla, пять чиновников выехали за границу в рамках различных визитов и программ на фоне обострения ситуации с безопасностью.

По информации издания, Шимон Гуата - председатель регионального совета Маале-Йосеф на севере Израиля, в который входят 22 населенных пункта в Западной Галилее, а также председатель регионального совета Мером-Ха-Галиль Амит Софер отправились в Нью-Йорк.

Мэр Нагарии Ронен Марли и мэр Кармиэля Моше Конинский находятся на данный момент в Берлине. Председатель регионального совета Мевоот-Ха-Хермон Бенни Бен-Мофхар, как отмечается, недавно выехал в Грецию.

В публикации Walla указывается, что эскалация столкновений на севере Израиля в последние дни вызвала дискуссии относительно времени этих поездок.

В статье отмечается, что в выходные «Хезболла» усилила ракетные атаки и удары беспилотников, из-за чего север Израиля пережил один из самых напряженных дней за последнее время. Отсутствие местных руководителей в этот период вызвало критику.

В публикации подчеркивается, что обязанности глав местных администраций не ограничиваются удаленным управлением муниципальными службами, и в кризисные периоды руководители должны находиться рядом с народом, посещать раненых и участвовать в оценках ситуации с безопасностью.

Региональный совет Мевоот-Ха-Хермон в ответ на запрос заявил, что Бен-Мофхар находится за границей в рамках заранее запланированного семейного отпуска. Муниципалитет Кармиэля, в свою очередь, заявил, что мэр Конинский взял личный отпуск, но, несмотря на это, отслеживает ситуацию безопасностью из-за границы и участвует в оценке обстановки.

По данным израильских СМИ, накануне в городе Кармиэль вблизи Хайфы был обнаружен беспилотник, а также были запущены ракеты из Ливана, после чего сработали сирены воздушной тревоги. Сообщается, что тысячи людей направились в укрытия.

