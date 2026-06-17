Отмечается, что дальнейшие действия будут зависеть от решений политического руководства

Израильские СМИ: армия готова к длительному пребыванию на юге Ливана Отмечается, что дальнейшие действия будут зависеть от решений политического руководства

Армия Израиля готова к длительному пребыванию на юге Ливана, сообщает израильская государственная телерадиокомпания KAN.

Как утверждается в материале со ссылкой на израильские источники в сфере безопасности, армия готова оставаться в Ливане продолжительное время, однако реализация такого сценария будет зависеть от решений и указаний политического руководства страны.

В сообщении также говорится, что, несмотря на достигнутые договоренности между США и Ираном, израильская армия продолжает готовиться к любому возможному развитию событий в Ливане. Отмечается, что Израиль продолжает наносить удары по южным районам страны.

Атаки Израиля на Ливан и соглашения о прекращении огня

2 марта израильская армия начала массированные авиаудары по территории Ливана и заняла ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана тогда сообщило, что число внутренне перемещенных лиц превысило один миллион человек.

24 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что временное десятидневное прекращение огня между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, прошедших 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней начиная с 17 мая.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Ливана, со 2 марта в результате израильских атак погибли 3826 человек.

После четвертого раунда переговоров в Вашингтоне Государственный департамент США 3 июня сообщил, что Израиль и Ливан достигли договоренности о «всеобъемлющем прекращении огня» при условии полного прекращения атак со стороны «Хезболлы» и вывода всех ее сил к северу от реки Литани. Однако «Хезболла» заявила, что отвергает прекращение огня на таких условиях.

Несмотря на объявленные соглашения о прекращении огня, израильская армия продолжает наносить удары по территории Ливана.