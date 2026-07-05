Кроме того, в мечети Ибрахима в Эль-Халиле 84 раза был запрещен азан

Израильские силы 26 раз совершили рейды в мечеть Аль-Акса в июне Кроме того, в мечети Ибрахима в Эль-Халиле 84 раза был запрещен азан

Министерство по делам вакфов и религии Палестины сообщило, что в июне израильтяне, незаконно поселившиеся на палестинских территориях, под охраной полиции и военных 26 раз совершили рейды на территорию мечети Аль-Акса. Кроме того, в мечети Ибрахима в Эль-Халиле 84 раза был запрещен азан.

Согласно опубликованному министерством докладу, в июне было зафиксировано значительное увеличение числа нарушений в отношении исламских святынь, прежде всего мечети Аль-Акса и мечети Ибрахима.

По данным доклада, в течение июня 4 212 израильтян, незаконно поселившихся на палестинских территориях, под охраной полиции и военнослужащих 26 раз вошли на территорию комплекса Аль-Акса.

В министерстве подчеркнули, что заявления министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира о создании синагоги на территории Аль-Аксы являются опасной эскалацией, направленной против исторического и правового статуса святыни.

Ведомство также сообщило, что израильские силы, особенно по пятницам, усиливали ограничения в отношении палестинцев, совершающих молитвы в мечети Аль-Акса, в то время как израильтяне, незаконно поселившиеся на палестинских территориях, продолжали проводить талмудические ритуалы под охраной полиции.

Нарушения в отношении мечети Ибрахима

В докладе отмечается, что святость мечети Ибрахима нарушалась в результате ежедневных действий. В июне азан в мечети был запрещен 84 раза.

По данным министерства, израильские силы 950 раз входили на территорию мечети, продолжали держать закрытыми восточные ворота, а также возвели навес во внутреннем дворе без согласования с администрацией мечети.

Кроме того, министерство сообщило, что израильтяне, незаконно поселившиеся на палестинских территориях, подожгли две мечети в населенных пунктах Джильджилия и Мазари-эн-Нубани к северу от Рамаллы, совершили рейд на мечеть Рас в Эль-Халиле, вывесили там израильские флаги и воспрепятствовали совершению палестинцами богослужений.

Министерство по делам вакфов и религии Палестины призвало международное сообщество принять меры для прекращения нарушений Израилем статуса святых мест и сохранения исторического и правового статуса исламских святынь.