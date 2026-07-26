По данным Палестинского Красного Полумесяца, ограничения задерживают прибытие скорой помощи к пациентам и нарушают оказание медицинских услуг

Израильские силы усилили ограничения на КПП в районе Наблуса, препятствуя работе медиков По данным Палестинского Красного Полумесяца, ограничения задерживают прибытие скорой помощи к пациентам и нарушают оказание медицинских услуг

Израильские силы усилили ограничения на военных контрольно-пропускных пунктах в городе Наблус и его окрестностях на оккупированном Западном берегу реки Иордан, что препятствует работе медицинских бригад.

Глава Центра экстренной помощи и скорой помощи Палестинского Красного Полумесяца в Наблусе Амид Ахмед заявил, что израильские силы продолжают ограничивать передвижение бригад скорой помощи, усиливая меры контроля на военных КПП.

По его словам, эти ограничения приводят к задержкам в прибытии машин скорой помощи к больным и раненым, а также нарушают работу системы здравоохранения.

Ахмед отметил, что израильские силы препятствуют или задерживают проезд пациентов, которых необходимо доставить из районов за пределами Наблуса в больницы города.

Он также сообщил, что некоторым пациентам, нуждающимся в диализе, не разрешают въезд в Наблус для получения необходимого лечения.

Ахмед добавил, что Палестинский Красный Полумесяц координирует свои действия с Международным комитетом Красного Креста для облегчения доступа пациентов к медицинским учреждениям.