Военные открыли огонь в населенном пункте Бир-Набала к северу-востоку от Восточного Иерусалима

Израильские силы убили 19-летнего палестинца под Восточным Иерусалимом Военные открыли огонь в населенном пункте Бир-Набала к северу-востоку от Восточного Иерусалима

Израильские военные застрелили 19-летнего палестинца возле разделительной стены («Стены позора») в населенном пункте Бир-Набала в восьми километрах к северу-востоку от оккупированного Восточного Иерусалима.

Как сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца, тело палестинца, погибшего в результате огня, открытого израильскими силами у разделительной стены в Бир-Набале, было доставлено медиками с места происшествия в больницу.

Местные источники идентифицировали убитого как 19-летнего Насра Зааля Ияда Каабину.

Израильские власти пока не прокомментировали инцидент.

После начала интифады «Аль-Акса» в 2000 году израильское правительство в 2002 году приступило к строительству так называемой «Разделительной стены» (также известной как «Стена позора») между оккупированным Западным берегом и Израилем под предлогом обеспечения безопасности.

Из-за возведения этой стены почти 3 млн палестинцев на Западном берегу лишены возможности свободного прохода в оккупированный Восточный Иерусалим и на территорию Израиля.

