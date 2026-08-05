Против жителей, протестовавших против сноса, израильские силы применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты

Израильские силы снесли три палестинских дома на Западном берегу Против жителей, протестовавших против сноса, израильские силы применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты

Израильские силы снесли три дома, принадлежавшие палестинцам, в районе Бейтуллахим (Вифлеем) на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

По данным местных источников, утром израильские силы в сопровождении строительной техники провели рейд в поселке Наххалин, относящемся к Бейтуллахиму.

В Наххалине были снесены два дома, принадлежавшие палестинцам Ахмеду Мухаммеду Наджаджире и Мухаммеду Юсуфу Аваду.

Сообщается, что ранее жителей этих домов обязали покинуть их под предлогом отсутствия разрешений на строительство.

- Израильские силы применили газ и светошумовые гранаты

Кроме того, израильские силы провели рейд в деревне Эль-Минья к юго-востоку от Бейтуллахима, где пожилого палестинца Абдураббу Махмуда Кавазибе принудительно вывели из его дома.

Как сообщили местные источники, израильские силы оцепили район, после чего с помощью строительной техники снесли дом пожилого мужчины.

Против жителей, протестовавших против сноса, израильские силы применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Многие люди пострадали от воздействия газа и испытали удушье.

- Политика сносов и оккупации на Западном берегу усиливается

Израиль регулярно сносит принадлежащие палестинцам здания на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, заявляя об отсутствии необходимых разрешений.

По данным Комиссии по противодействию Стене разделения и еврейским поселениям при Организации освобождения Палестины (ООП), за первые шесть месяцев 2026 года Израиль в ходе 341 операции по сносу разрушил 740 палестинских объектов.

В результате этих сносов пострадали 923 палестинца, в том числе 546 детей. За тот же период израильские власти также выдали распоряжения о сносе еще 254 объектов.

Согласно данным ООН, в течение 2025 года в результате сносов более 1700 палестинцев были принудительно перемещены.