Этот шаг Израиля является очередным звеном в цепочке мер, направленных против земель и имущества палестинцев и религиозных учреждений в оккупированном Восточном Иерусалиме

Израильские силы провели рейд на территории, принадлежащей Греческой православной церкви в Иерусалиме Этот шаг Израиля является очередным звеном в цепочке мер, направленных против земель и имущества палестинцев и религиозных учреждений в оккупированном Восточном Иерусалиме

Администрация Иерусалима, подчиняющаяся Палестинской автономии, сообщила, что израильские силы провели рейд на участок земли, принадлежащий Греческой православной патриархии, расположенный в оккупированном Восточном Иерусалиме.

В письменном заявлении администрации отмечается, что сотрудники израильского «Управления по охране природы и парков» совершили рейд на участок, принадлежащий Греческой православной патриархии, расположенный в поселении Сильван к югу от мечети Аль-Акса, и выдворили из этого района лицо, ответственное за уход за этим участком.

Участок площадью более 1 га находится вблизи территории, которую израильские власти конфисковали 15 июня в квартале Эль-Бустан в Сильване и огородили заборами и воротами после выдворения сотрудников из этого района.

Греческая православная патриархия подала иск с требованием возвращения указанного участка и прекращения вмешательства со стороны Израиля, однако израильский суд отложил вынесение решения по делу до 25 июня, несмотря на то что патриархия представила документы, подтверждающие право собственности.

По данным палестинских учреждений в Иерусалиме, этот шаг Израиля является очередным звеном в цепочке мер, направленных против земель и имущества палестинцев и религиозных учреждений в оккупированном Восточном Иерусалиме, особенно в районах вокруг мечети Аль-Акса.

Высший президентский комитет по делам церкви в Палестине также в своём предыдущем заявлении осудил изъятие земельного участка, принадлежащего церкви, отметив, что это является явным нарушением международного права и прав частной собственности.

Комитет заявил, что события в Сильване являются частью политики систематического изъятия палестинских земель, вакфов и церковной собственности, и призвал международное сообщество, Организацию Объединенных Наций и правозащитные организации принять меры для защиты христианских и мусульманских святынь.

С октября 2023 года, когда Израиль начал нападение на сектор Газа, в оккупированных Западном берегу и Восточном Иерусалиме также наблюдается рост числа задержаний, рейдов и нападений на палестинцев.

По данным официальных палестинских источников, с того момента в результате усиливающихся израильских атак на оккупированном Западном берегу погибли 1 173 палестинца, 12 666 человек получили ранения. За тот же период было задержано около 23 тысяч палестинцев, а 33 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.