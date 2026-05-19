Израильские силы обстреляли рыбацкие лодки у Хан-Юнуса

В результате огня, открытого израильскими военно-морскими силами у побережья города Хан-Юнус на юге сектора Газа, были ранены двое палестинских рыбаков.



По информации администрации больницы Насер в Газе, пострадавшие рыбаки были доставлены в медицинское учреждение после того, как израильские военные катера открыли огонь по рыбацким лодкам у побережья Хан-Юнуса.

Очевидцы сообщили, что катера израильских ВМС вели интенсивный огонь по лодкам, находившимся у берега, в результате чего были ранены два человека.

Авиаудар по северо-западу Хан-Юнуса

Кроме того, израильская авиация ночью нанесла удар по району Карара аль-Маваси на северо-западе Хан-Юнуса, где рядом с лагерями для перемещенных лиц был поражен участок земли.

По данным местных источников, перед атакой израильская армия связалась с гражданскими лицами в лагерях и предупредила их о предстоящем ударе, что вызвало панику среди населения.

Сообщается о материальном ущербе в окрестных лагерях, при этом информации о погибших или раненых в результате авиаудара пока не поступало.