Рейды и обыски прошли в городах Рамалла, Эль-Бира, Тулькарм и Эль-Халиль

Израильские силы задержали 14 палестинцев на оккупированном Западном берегу Рейды и обыски прошли в городах Рамалла, Эль-Бира, Тулькарм и Эль-Халиль

Израильская армия задержала 14 палестинцев, включая одного ребенка, в ходе рейдов в различных районах оккупированного Западного берега реки Иордан.

Как сообщили в пресс-службе Общества палестинских пленных, израильские силы провели рейды в оккупированных городах Рамалла, Эль-Бира, Тулькарм и Эль-Халиль.

Семь палестинцев были задержаны в населенном пункте Дура-эль-Кара к северу от Рамаллы. В лагере беженцев Эль-Амари в городе Эль-Бира задержан Тейсир Абу Шербек, а в районе Эль-Тира — ученый Мазен эр-Рантиси.

Также сообщается, что в деревне Турмусайя к северу от Рамаллы задержаны двое братьев, а в деревне Кафин к северу от Тулькарма — еще двое братьев. В населенном пункте Бейт-Уммар в пригороде Эль-Халиля израильские силы задержали Вафи Иклиля и его 15-летнего сына Омара. Позже отца отпустили, но ребенок остается под стражей.

С начала израильских атак на секторе Газа в октябре 2023 года на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме также участились случаи задержаний, рейдов и нападений на палестинцев.

Израильские военные и поселенцы, узурпировавшие палестинские земли, регулярно проводят рейды в различных районах Западного берега, что приводит к гибели и ранениям людей, задержаниям, разрушению имущества, уничтожению посевов и домашнего скота.