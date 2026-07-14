С октября 2023 года на Западном берегу убиты 1179 палестинцев, более 13 тысяч человек получили ранения

Израильские силы в ходе рейдов на Западном берегу задержали 20 палестинцев С октября 2023 года на Западном берегу убиты 1179 палестинцев, более 13 тысяч человек получили ранения

Израильская армия задержала 20 палестинцев в ходе рейдов, проведённых на оккупированном Западном берегу.

По информации официального палестинского агентства WAFA и местных источников, израильская армия провела рейды в домах палестинцев в деревнях Эбу-Даиф и Мугайир, расположенных к востоку от города Дженин, и задержала 10 человек.

В городе Калькилия на севере Западного берега 9 палестинцев — 5 из центра города и 4 из деревни Джит, расположенной к востоку от города, — были задержаны после рейдов и обысков, проведенных израильскими военными в их домах.

Израильские военные провели рейды также в некоторых населенных пунктах Наблуса, а также в лагере беженцев Балата. В ходе рейдов был задержан 1 палестинец.

⁠Рейд израильских военных и израильтян, захвативших земли, в Сельфите

Израильская армия устроила рейды по многим домам в городе Сельфит и подвергла палестинцев, временно задержанных ею, допросам на месте.

Поселок Кифль-Харис, расположенный к северо-западу от города Сефит, также подвергся нападению со стороны израильтян, захвативших палестинские земли.

Более ста израильтян нанесли ущерб имуществу палестинцев, уничтожили автомобили и пытались ворваться в дома.

В ходе рейдов, проведенных в многочисленных населенных пунктах Хевроны, было задержано большое количество палестинцев, в том числе пожилых людей; их допрашивали прямо на месте.

С октября 2023 года, когда Израиль начал атаки на сектор Газа, в оккупированном Западном берегу и Восточном Иерусалиме наблюдается значительный рост числа нападений со стороны израильской армии и израильтян, захвативших палестинские территории.

Согласно официальным данным Палестины, с того момента на Западном берегу убиты 1179 палестинцев, более 13 тысяч человек получили ранения. В результате нападений израильских сил было задержано около 24 тысяч палестинцев, а 33 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.