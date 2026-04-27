Израильские поселенцы уничтожили около 200 оливковых деревьев в Рамалле Предыдущей ночью были уничтожены еще 400 оливковых деревьев, многим из которых были десятки лет

Израильские поселенцы уничтожили 200 оливковых деревьев в городе Рамалла на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Житель поселка Турмусайя к северу от Рамаллы Абдуллах Аввад сообщил «Анадолу», что вечером израильские поселенцы в сопровождении бульдозера совершили рейд на земли вокруг его дома.

По словам Аввада, поселенцы начали выкорчевывать оливковые деревья и разрушать сельскохозяйственные угодья на обширных территориях. В результате атаки было уничтожено около 200 оливковых деревьев.

Он отметил, что нападение было совершено без какого-либо решения властей или предварительного уведомления владельцев земель. Аввад добавил, что предыдущей ночью были уничтожены еще 400 оливковых деревьев, многим из которых были десятки лет.

Аввад также обратил внимание на рост числа нападений в районе дома его семьи, расположенного за пределами поселка. По его словам, поселенцы перенаправили водопровод, ведущий к его дому, в сторону расположенного поблизости поселенческого пункта.

Он подчеркнул, что подобные нападения направлены на то, чтобы вынудить палестинцев покинуть свои дома и земли с целью их захвата, однако жители поселка «продолжат сопротивление».

«Израильские поселенцы получают поддержку от своего правительства, однако мы не видим никого, кто бы встал на нашу сторону и остановил эти нападения», - сказал Аввад.

В последние месяцы в поселке Турмусайя наблюдается рост числа рейдов на палестинцев.