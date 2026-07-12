В Управлении исламских вакуфов Иерусалима заявили о нарушении действующего статуса-кво в отношении святыни

Израильские поселенцы совершили рейд на мечеть "Аль-Акса" в сопровождении полиции В Управлении исламских вакуфов Иерусалима заявили о нарушении действующего статуса-кво в отношении святыни

Израильские поселенцы, захватившие палестинские земли, совершили рейд на мечеть "Аль-Акса" в оккупированном Восточном Иерусалиме под охраной израильской полиции.

Согласно заявлению Управления исламских вакуфов Иерусалима, 135 граждан Израиля вошли на территорию Храмовой горы через ворота Аль-Магариба (Марокканские ворота), расположенные в юго-западной части комплекса "Аль-Аксы".

В ведомстве сообщили, что израильтяне совершали провокационные экскурсии по двору мечети и проводили талмудические религиозные обряды в восточной части комплекса. При этом израильская полиция сопровождала группу, обеспечивая ей усиленную охрану.

Также отмечается, что израильские силы безопасности усложняют доступ палестинцев к мечети "Аль-Акса", проводя проверки документов и вводя различные ограничения.

Палестинские организации призвали жителей оккупированного Восточного Иерусалима чаще находиться в мечети "Аль-Акса" и организовывать дежурства в знак протеста против нарушений со стороны Израиля.

Нарушение полномочий Управления исламских вакуфов Иерусалима

Согласно соглашению Вади-Араба, подписанному между Иорданией и Израилем в 1994 году, Иордания признана стороной, отвечающей за управление религиозными объектами в Иерусалиме.

В соответствии с соглашением, заключенным в 2013 году между королем Иордании Абдаллой II и президентом Палестины Махмудом Аббасом, Иордания получила право опеки и защиты Иерусалима и расположенных там святых мест.

Согласно этим договоренностям, мечеть "Аль-Акса" находится под управлением Управления исламских вакуфов Иерусалима, входящего в структуру Министерства вакуфов, исламских дел и святынь Иордании.

Ранее евреи могли посещать мечеть "Аль-Акса" только с разрешения Управления вакуфов. Однако с 2003 года они начали входить на территорию святыни в сопровождении израильской полиции на основании одностороннего решения Израиля, что, по мнению Управления вакуфов, нарушает его полномочия.

Управление исламских вакуфов Иерусалима не признает это решение израильских властей и называет подобные действия, нарушающие права мусульман, «рейдами».

Израильские власти утверждают, что исторический статус-кво в мечети "Аль-Акса" сохраняется: мусульманам разрешено совершать богослужения, а представители других религий могут лишь посещать святыню.

Однако случаи, когда радикально настроенные еврейские группы молятся и проводят религиозные обряды на территории Храмовой горы в сопровождении израильской полиции, неоднократно фиксировались на видео.