Израильские поселенцы совершили рейд на гробницу Юсуфа на Западном берегу Десятки израильских поселенцев в сопровождении военных ворвались на территорию гробницы Юсуфа в городе Наблус

Израильтяне, захватившие палестинские земли, под охраной израильских военных совершили рейд на гробницу Юсуфа, расположенную на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Как сообщили местные источники, десятки израильских поселенцев в сопровождении военных ворвались на территорию гробницы Юсуфа в городе Наблус.

В ходе рейда израильтяне совершили талмудические религиозные обряды.

Израильские военные перекрыли въезды и выезды в ряд кварталов на востоке Наблуса, а также движение по нескольким основным дорогам.

В связи с рейдом и сопровождавшими его мерами безопасности управление образования Наблуса объявило о переносе начала занятий в школах до 08:30.

Израильтяне, захватившие палестинские земли, регулярно совершают рейды в район, известный как «гробница Юсуфа», под охраной израильской армии для проведения религиозных ритуалов.

Иудеи верят, что в гробнице, расположенной в Наблусе, находящемся под контролем Палестинской администрации, покоится пророк Юсуф (Иосиф).

Однако многие археологи утверждают, что захоронение насчитывает лишь несколько столетий и принадлежит мусульманину по имени Юсуф ад-Дувейкат.