Израильские поселенцы совершили рейд на гробницу Юсуфа на Западном берегу

Qais Omar Darwesh Omar, Esat Fırat, Olga Keskin
13 Май 2026•Обновить: 13 Май 2026
Израильтяне, захватившие палестинские земли, под охраной израильских военных совершили рейд на гробницу Юсуфа, расположенную на оккупированном Западном берегу реки Иордан.
Как сообщили местные источники, десятки израильских поселенцев в сопровождении военных ворвались на территорию гробницы Юсуфа в городе Наблус.
В ходе рейда израильтяне совершили талмудические религиозные обряды.
Израильские военные перекрыли въезды и выезды в ряд кварталов на востоке Наблуса, а также движение по нескольким основным дорогам.
В связи с рейдом и сопровождавшими его мерами безопасности управление образования Наблуса объявило о переносе начала занятий в школах до 08:30.
Израильтяне, захватившие палестинские земли, регулярно совершают рейды в район, известный как «гробница Юсуфа», под охраной израильской армии для проведения религиозных ритуалов.
Иудеи верят, что в гробнице, расположенной в Наблусе, находящемся под контролем Палестинской администрации, покоится пророк Юсуф (Иосиф).
Однако многие археологи утверждают, что захоронение насчитывает лишь несколько столетий и принадлежит мусульманину по имени Юсуф ад-Дувейкат.