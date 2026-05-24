На территорию исламской святыни под охраной полиции ворвались 218 израильтян

Израильские поселенцы совершили набег на мечеть «Аль-Акса» На территорию исламской святыни под охраной полиции ворвались 218 израильтян

Израильтяне, незаконно узурпировавшие палестинские земли, совершили набег на мечеть «Аль-Акса» в оккупированном Восточном Иерусалиме под охраной полиции.

Как сообщило WAFA, 218 израильтян под охраной израильской полиции ворвались на территорию исламской святыни через ворота Аль-Магариба.

Фанатично настроенные израильтяне совершали талмудические обряды во дворе «Аль-Аксы».

Израильская полиция обеспечивала «охрану» израильтян во время набега, а на передвижение палестинцев ввела ограничения.

В последнее время участились случаи набегов израильтян, незаконно узурпировавших палестинские земли, на мечеть «Аль-Акса» под охраной полиции.

Палестинцы подчеркивают, что Израиль, усиливая нарушения в оккупированном Восточном Иерусалиме, особенно в мечети «Аль-Акса», нацелен на то, чтобы нарушить историческую и исламскую идентичность города.