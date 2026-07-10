Израильские поселенцы ранили семерых палестинцев на Западном берегу Среди пострадавших двое детей, четыре женщины и пожилой мужчина

В результате нападений израильских поселенцев, захвативших палестинские земли, в городах эль-Халиль (Хеврон) и Наблус на оккупированном Западном берегу пострадали семь палестинцев, в том числе двое детей.

Нападения израильтян, проживающих в поселениях на оккупированном Западном берегу, которые считаются незаконными с точки зрения международного права, на местных палестинцев продолжаются.

Как сообщает официальное палестинское информационное агентство WAFA, израильские поселенцы, действовавшие группами, совершили рейды в районах Эн-Насария, Эль-Базан и Гумас города Наблус.

В районе Гумас они ворвались в здание Сельскохозяйственной палаты, а также проникли на принадлежащие палестинцам сельскохозяйственные угодья и нанесли им ущерб.

Израильские поселенцы также совершили нападение в районе Масафер-Ятта, относящемся к эль-Халилю. Под защитой израильских военнослужащих и с использованием собак они напали на палестинца Ибрагима Исмаила Фануна и членов его семьи.

В Палестинском обществе Красного Полумесяца сообщили, что в результате нападения в Масафер-Ятте пострадали семь палестинцев: двое детей, четыре женщины и пожилой мужчина.

Пострадавшие были доставлены в больницу



Израильская армия и израильские поселенцы регулярно совершают нападения на палестинцев, их земли и имущество в различных районах Западного берега. Эти атаки приводят к гибели и ранениям людей, разрушению имущества, а также уничтожению сельскохозяйственных культур и причинению вреда животным.

Эскалация насилия, которую израильская армия усилила с 8 октября 2023 года на оккупированном Западном берегу в сотрудничестве с израильскими поселенцами, привела к гибели 1 175 палестинцев. Еще 12 919 человек получили ранения, около 24 тысяч были задержаны, а 33 тысячи человек подверглись принудительному перемещению.