В результате нападений в городах Рамалла, Эль-Халил и Наблус пострадали палестинцы и иностранный активист

Израильские поселенцы подожгли сельхозугодья и атаковали палестинцев на Западном берегу В результате нападений в городах Рамалла, Эль-Халил и Наблус пострадали палестинцы и иностранный активист

Израильские поселенцы, незаконно захватившие палестинские земли, подожгли сельскохозяйственные угодья недалеко от города Рамалла на оккупированном Западном берегу реки Иордан, а также совершили нападения в ряде других районов, в результате чего пострадали палестинцы.

По информации местных источников, во время рейда израильских сил поселенцы подожгли сельхозугодья возле деревни Мугайир к востоку от Рамаллы.

Когда палестинцы направились к месту происшествия, чтобы потушить пожар и предотвратить нападения, израильские военные применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Как сообщает палестинское агентство WAFA, израильские поселенцы также совершили нападение на район Шааб аль-Бутм, расположенный в Массафер-Ятте к югу от города Эль-Халил, атаковав жилые дома.

В результате нападения были избиты и получили ранения палестинец и иностранный активист.

Еще одно нападение произошло в городе Бурин к югу от Наблуса на севере Западного берега, где поселенцы атаковали жилой дом.

По словам местных источников, нападавшие избили супругу владельца дома и его ребенка. Женщина и девочка получили травмы различных частей тела.

Сообщается, что во время попыток палестинцев остановить нападение поселенцы открыли огонь по местным жителям.

В последнее время на Западном берегу, особенно в палестинских деревнях, расположенных рядом с израильскими поселениями, наблюдается рост числа нападений со стороны поселенцев.

По данным палестинских властей, с октября 2023 года в результате атак израильской армии и поселенцев на Западном берегу погибли 1155 палестинцев, около 11 750 человек получили ранения, еще примерно 22 тысячи были задержаны.