Израильские поселенцы подожгли мечеть на Западном берегу Поселенцы, узурпировавшие земли палестинцев, совершили налет на деревню Кур на юге Тулькарма

Израильские поселенцы, узурпировавшие палестинские земли, подожгли части мечети в городе Тулькарм на севере оккупированного Западного берега реки Иордан.

Как сообщает WAFA и местные источники, поселенцы совершили налет на деревню Кур на юге Тулькарма.

Нападавшие подожгли деревенскую мечеть изнутри. В результате пожара пострадали части здания и находившееся внутри имущество.

На стенах мечети нарисовали ксенофобские лозунги

Очевидцы сообщили, что поселенцы нанесли на стены мечети ксенофобские надписи, после чего покинули место происшествия.

Жители деревни, как отмечается, оперативно вмешались и взяли огонь под контроль, не допустив дальнейшего распространения пожара.

Министерство по делам вакфов Палестины осудило нападения на мечети

Министерство по делам вакфов Палестины осудило атаку на мечеть в деревне Кур.

В заявлении ведомства подчеркивается, что нападения на мечети и их поджоги выходят за рамки единичных инцидентов. Отмечается, что при попустительстве и под защитой израильских сил такие атаки превращаются в систематические и спланированные действия, направленные против палестинского присутствия и религиозных прав.

В заявлении также подчеркнуто, что нападение противоречит международному праву и международным конвенциям, гарантирующим свободу вероисповедания и защиту святых мест. При этом подчеркивается, что продолжение подобных нарушений приведет к дальнейшей эскалации напряженности в регионе.

Министерство призвало международное сообщество и правозащитные организации незамедлительно принять меры для прекращения атак и привлечения виновных к ответственности. Палестинцев, в свою очередь, призвали сохранять бдительность для защиты мечетей от подобных нападений.

В заявлении также обращается внимание на то, что атака в деревне Кур была совершена вскоре после того, как утром того же дня поселенцы подожгли строящуюся мечеть в населенном пункте Кусра к югу от Наблуса.

