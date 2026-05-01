Израильские поселенцы вывесили флаги на минарете мечети на Западном берегу

Израильские поселенцы, захватывающие палестинские земли, вывесили израильские флаги на минарете мечети и на дороге к востоку от населенного пункта Ятта, относящегося к городу Эль-Халиль на юге оккупированного Западного берега.

Местные источникии сообщили "Анадолу", что поселенцы установили израильский флаг на минарете мечети в районе Эр-Рифаийя в Ятте.

Очевидцы также сообщили, что поселенцы вывесили израильские флаги вдоль объездной дороги, проходящей рядом с районами Эд-Дират и Эр-Рифаийя в Масафир-Ятта.

Отмечается, что подобные действия являются частью повторяющихся провокаций на фоне продолжающихся нападений на палестинских жителей и их имущество в регионе.

На оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме фиксируется рост насилия, включая рейды, задержания, применение огнестрельного оружия и чрезмерной силы со стороны израильской армии, а также нападения со стороны поселенцев.

Около 750 тысяч израильских поселенцев проживают на Западном берегу в 141 поселении и 224 незаконных форпостах, еще около 250 тысяч — в оккупированном Восточном Иерусалиме.

С октября 2023 года в результате атак израильской армии и поселенцев на Западном берегу погибли по меньшей мере 1155 палестинцев, около 11 750 получили ранения, почти 22 тысячи были задержаны.