В результате нападения в районе Бейта повреждены жилые дома и автомобили

Израильские поселенцы атаковали дома палестинцев на Западном берегу Иордана В результате нападения в районе Бейта повреждены жилые дома и автомобили

Израильские поселенцы совершили нападение на ряд домов палестинцев в поселке Бейта, расположенном в районе города Наблус на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Как сообщает палестинское официальное информационное агентство WAFA, группа израильских поселенцев ранним утром совершила рейд в район Бир-Фавза населенного пункта Бейта.

По данным агентства, нападавшие забрасывали камнями дома палестинцев, а также повредили несколько автомобилей, припаркованных возле жилых зданий.

Информация о погибших или пострадавших в результате нападения не поступала.

С октября 2023 года, после начала израильской военной операции в секторе Газа, на оккупированном Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме значительно участились рейды, задержания и нападения на палестинцев.