Израильтяне, захватывающие палестинские земли, совершили нападения в Рамалле, Наблусе и Дженине

Израильские незаконные поселенцы ранили 4 палестинцев, включая ребенка, на Западном берегу Израильтяне, захватывающие палестинские земли, совершили нападения в Рамалле, Наблусе и Дженине

Израильские незаконные поселенцы в ходе нападений в различных районах оккупированного Западного берега реки Иордан ранили четырех палестинцев, в том числе ребенка.

Как сообщает палестинское информационное агентство WAFA, израильтяне, захватывающие палестинские земли, совершили нападения в Рамалле, Наблусе и Дженине.

Ранним утром группа израильских незаконных поселенцев загнала свои стада на палестинские сельскохозяйственные земли в деревне Эль-Мугайир к северо-востоку от Рамаллы, причинив ущерб посевам.

Затем вооруженные незаконные поселенцы в сопровождении израильских военных совершили нападение на деревню и ворвались в дом палестинца Мухаммеда Хамида Абу Алии. Во время нападения четверо палестинцев, включая 10-летнего Раида Авде Абу Алию, получили ранения в результате применения боевых и пластиковых пуль.

В Наблусе незаконные поселенцы напали на сотрудников муниципальных служб, пытавшихся провести линию электропередачи к одному из домов в населенном пункте Кублан, помешав, таким образом, выполнению работ.

В западной части города другая группа израильских незаконных поселенцев совершила нападение на принадлежащую палестинцам ферму, повредив сельскохозяйственную технику.

В районе населенного пункта Ябуд близ Дженина поселенцы также загнали свои стада на палестинские сельхозугодья, нанеся ущерб засеянным полям.

После начала атак Израиля на сектор Газа 8 октября 2023 года на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме значительно участились нападения как со стороны израильской армии, так и израильских незаконных поселенцев.

Согласно официальным палестинским данным, с указанной даты на Западном берегу погибли 1 175 палестинцев, еще 12 919 получили ранения. В ходе рейдов израильских сил были задержаны около 24 тыс. палестинцев, еще 33 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.