Израильские незаконные поселенцы похитили скот у палестинцев на Западном берегу Группа израильских незаконных поселенцев в масках совершила нападение на селение Хирбет ан-Наби в районе Масафер-Ятта, расположенном к югу от Эль-Халиля

Израильские поселенцы, незаконно захватывающие палестинские земли, во время рейда на одно из селений в районе города Эль-Халиль на оккупированном Западном берегу реки Иордан похитили десятки голов мелкого рогатого скота, принадлежащего палестинцам.

На кадрах, показанных палестинским государственным телевидением, видно, как группа израильских незаконных поселенцев в масках совершила нападение на селение Хирбет ан-Наби в районе Масафер-Ятта, расположенном к югу от Эль-Халиля.

На кадрах также видно, как во время рейда незаконные поселенцы проникли в палестинские загоны и увели десятки голов мелкого рогатого скота (овец и коз).

Район Масафер-Ятта и палестинские селения в окрестностях этого региона в последнее время стали одними из основных очагов нападений и рейдов со стороны израильских поселенцев.

Израильская армия и поселенцы, незаконно захватывающие палестинские земли, практически ежедневно совершают нападения на палестинцев и их имущество на оккупированном Западном берегу.