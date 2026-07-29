В последние недели на Западном берегу наблюдается рост числа нападений на палестинцев и их имущество

Израильские незаконные поселенцы подожгли дом и похитили двух палестинцев на Западном берегу В последние недели на Западном берегу наблюдается рост числа нападений на палестинцев и их имущество

Израильские незаконные поселенцы подожгли дом палестинца близ города Бейтюллахим (Вифлеем) на юге оккупированного Западного берега реки Иордан, а также похитили двух палестинцев к западу от города Эль- Халиль.

Как сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца, в районе Абу-Нуджайм к востоку от Бейтюллахима из дома, который подожгли израильские поселенцы, были эвакуированы восемь членов одной семьи. В результате инцидента никто не пострадал.

Согласно данным палестинского информационного агентства WAFA, во время нападения незаконные поселенцы подожгли автомобиль, принадлежавший одному из палестинцев.



Кроме того, к западу от города Эль-Халиль, в населенном пункте Бейт-Ула, израильские незаконные поселенцы похитили двух палестинцев, а также подожгли их автомобили.

В последние недели на Западном берегу наблюдается рост числа нападений на палестинцев и их имущество. Палестинская администрация, а также израильские и международные правозащитные организации обвиняют израильскую армию в том, что она обеспечивает защиту незаконным поселенцам и даже принимает участие в некоторых их этих нападений.

По данным Палестинской комиссии по сопротивлению строительству стены и поселений, за первые шесть месяцев 2026 года израильские незаконные поселенцы совершили 3 488 нападений на палестинцев и их имущество. Эти нападения включали не только насилие в отношении людей и собственности, но и создание новых поселений, а также воспрепятствование доступу палестинских фермеров к их землям.

Согласно палестинским данным, на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, проживают около 750 тысяч израильских незаконных поселенцев в 156 поселениях и 360 незаконных поселенческих объектах. Сообщается, что эти лица совершают нападения с целью насильственного выдворения палестинского населения.