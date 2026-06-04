В ходе нападения в районе Бейта пострадал один человек, также зафиксированы разрушения имущества

Израильские незаконные поселенцы избили палестинца в Наблусе В ходе нападения в районе Бейта пострадал один человек, также зафиксированы разрушения имущества

Израильские незаконные поселенцы избили и ранили одного палестинца в городе Наблус на оккупированном Западном берегу, сообщает палестинское агентство WAFA.

По данным агентства, группа радикально настроенных поселенцев совершила рейд в населенный пункт Бейта, расположенный к югу от Наблуса.

В районе Куммас, недалеко от Бейты, участники нападения жестоко избили палестинца, в результате чего он получил тяжелые ранения.

Кроме того, поселенцы атаковали хозяйственную постройку, возведенную на сельскохозяйственных землях, и уничтожили находившееся внутри имущество.

Отмечается, что израильская армия и поселенцы практически ежедневно проводят рейды в различных районах Западного берега. Эти атаки часто приводят к жертвам, ранениям, а также уничтожению имущества, посевов и скота.

По последним данным Центра коммуникаций правительства Палестины, только за последнюю неделю поселенцы совершили 76 атак на оккупированных палестинских территориях, в результате которых пострадали 19 палестинцев, включая шестерых детей, и были атакованы 19 населенных пунктов.