Израильтяне, захватившие палестинские земли, совершили нападение на дома и автомобили в деревне Ясуф

Израильские незаконные поселенцы атаковали дома и автомобили на Западном берегу Израильтяне, захватившие палестинские земли, совершили нападение на дома и автомобили в деревне Ясуф

Израильтяне, захватившие палестинские земли, совершили нападение на дома и автомобили в деревне Ясуф близ города Сальфит на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Как сообщает палестинское информагентство WAFA, утром группа израильских незаконных поселенцев проникла в деревню Ясуф и атаковала несколько жилых домов и транспортных средств.

Нападавшие камнями разбили окна домов, принадлежащих палестинцам Амиру Икабу Фаллаху и Мухаммеду Юсуфу Абдельфаттаху, а также подожгли автомобиль, находившийся перед домом Фаллаха.

Кроме того, незаконные поселенцы разбили стекла еще одного автомобиля, принадлежащего Фади Харбу Фаллаху, после чего скрылись в районе поселения Халайиль аш-Шаир.

В последнее время на оккупированном Западном берегу наблюдается рост числа нападений со стороны израильской армии и незаконных поселенцев на палестинцев, их имущество и сельскохозяйственные угодья.

По данным палестинских источников, с 8 октября 2023 года в результате событий на Западном берегу погибли более 1100 палестинцев, свыше 12,5 тысячи получили ранения. За тот же период были задержаны около 23 тысяч палестинцев, а 33 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.