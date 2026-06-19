Израильские министры раскритиковали заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса

Израильские министры выразили возмущение в связи с заявлениями вице-президента США Джей Ди Вэнса, который выступил с критикой в адрес израильских политиков, позволивших себе выпады против американского президента Дональда Трампа.

Ультраправый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в своем аккаунте в социальной сети американской компании X ответил на вопрос Вэнса, который напрямую адресовал свою критику Бен-Гвиру и министру финансов Бецалелю Смотричу, поинтересовавшись: «Что вы предлагаете?»

«Мое предложение — бороться с нацистами XXI века так же, как США боролись с нацистами XX века»,- заявил Бен-Гвир.

Министр культуры и спорта Израиля Мики Зохар, в свою очередь, отреагировал на слова Вэнса о том, что вооружения для Израиля финансируются за счет американских налогоплательщиков. «Разведывательная информация, которую мы предоставляем США, спасла бесчисленное множество жизней американских граждан», - заявил Зохар.

Он также отметил, что технологии, разработанные в Израиле, в первую очередь используются армией США. «Партнерство Израиля и США имеет важное значение для всего свободного мира», - добавил глава израильского ведомства.

Ранее Джей Ди Вэнс жестко раскритиковал израильских политиков. «Я хочу сказать кое-что тем членам израильского кабинета, которые критикуют США: за последние три месяца две трети оборонительных вооружений, защищающих вашу страну, были произведены американскими предприятиями и профинансированы за счет американских налогоплательщиков», - сказал вице-президент США.

Он подчеркнул, что проблема Израиля — это не Дональд Трамп. «Всем, кто считает, что их главная проблема — это президент Трамп, пора проснуться и увидеть реальное положение дел в своей собственной стране»,- добавил политик.

