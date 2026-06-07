ВМС Израиля открыли стрельбу по рыбацким лодкам у побережья Дейр-эль-Балаха

Израильские военные убили 15-летнего палестинца у берегов Газы ВМС Израиля открыли стрельбу по рыбацким лодкам у побережья Дейр-эль-Балаха

В результате обстрела рыбацких лодок израильскими ВМС у побережья Газы погиб 15-летний палестинский подросток.

По данным местных источников, мишенью стали рыбаки, которые вели лов у побережья Дейр-эль-Балаха в центральной части эксклава.

Источники также сообщили, что израильские ВМС задержали четырех палестинских рыбаков у побережья города Газа и Дейр-эль-Балаха, а также конфисковали принадлежавшие рыбакам лодки.

Представители больницы «Мученики аль-Акса» заявили, что тело 15-летнего Мухаммеда Мусы Абу Зияба, погибшего в результате обстрела у побережья Дейр-эль-Балаха, было доставлено в больницу.

По данным местных источников, подросток погиб, когда огонь был открыт по лодке, в которой он находился.