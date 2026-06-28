В армии Израиля заявили, что речь идет о вооруженных лицах, убитых в «зоне безопасности»

Израильские военные убили двух человек на юге Сирии В армии Израиля заявили, что речь идет о вооруженных лицах, убитых в «зоне безопасности»

Израильские военные убили двух человек в так называемой «зоне безопасности» на юге Сирии, которые якобы приблизились к линии границы.

Как заявили в израильской армии, силы бригады «Эцион» под командованием 210-й дивизии открыли огонь по вооруженным лицам, приближавшимся к границе в «зоне безопасности» на юге Сирии.

По данным израильского государственного телеканала KAN, накануне вечером израильские военные обнаружили двух вооруженных человек на расстоянии около одного километра от границы, вблизи деревни Хадер на юге Сирии.

Указанные лица были убиты израильскими силами за то, что якобы совершали «необычные» перемещения в пределах «зоны безопасности», созданной Израилем на сирийской территории после падения режима Асада.

Сообщается также, что тела погибших находятся в распоряжении израильской армии, ведутся работы по установлению их личностей. Предположительно, они принадлежат к одной из местных вооруженных групп, утверждают в армейском ведомстве.

Официальных комментариев от сирийских властей по данному инциденту пока не поступало.