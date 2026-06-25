Накануне израильская армия направила сообщения с угрозами жителям, вернувшимся в свои дома

Израильские военные сожгли дома жителей селения Айн-Араб на юге Ливана Накануне израильская армия направила сообщения с угрозами жителям, вернувшимся в свои дома

Израильские военные подожгли несколько домов в населенном пункте Айн-Араб на юге Ливана.

Как сообщает официальное ливанское агентство NNA, дома принадлежали семьям, которые после возвращения в свои жилища получили от военных требование о немедленной эвакуации.

Уточняется, что накануне израильская армия направила некоторым жителям, вернувшимся в свои дома, сообщения с угрозами. В них говорилось, что они должны покинуть деревню до 17:00, в противном случае их дома будут разрушены.

После того как ливанская армия открыла дорогу, долгое время остававшуюся закрытой и соединяющую населенные пункты Айн-Араб и Мари, некоторые семьи вчера утром впервые примерно за четыре месяца начали возвращаться в свои дома.

Населенный пункт, где проживали около 3 тысяч человек, был в значительной степени эвакуирован после начала воздушных и наземных атак Израиля 2 марта. Жители деревни были вынуждены укрыться в Бекаа, ан-Набатии, Сайде и других районах страны.

Между тем беспилотный летательный аппарат израильской армии, несмотря на режим прекращения огня и соглашение между США и Ираном, сбросил шумовую гранату на населенный пункт Кфар-Тебнит в провинции ан-Набатия.

Кроме того, израильский беспилотник с утра совершает полеты на малой высоте в небе над столицей Ливана, Бейрутом.